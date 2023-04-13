محافظ سوهاج يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحى بتكلفة ٣٠ مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو والمنتدب والمهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وعلى لطفى رئيس حى الكوثر مشروع محطة رفع صرف صحى رقم ٤ بحى الكوثر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية ٣٠ مليون جنيه وتبلغ طاقتها التصميمية ٤٣ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٣٢٠٠ متر وخط طرد بطول ٩٠٠ متر قطر ٢٨٠ مم لخدمة ١١ الف نسمة من اهالى عمارات خلف الضرائب وعمارات المرحلة الخامسة للاسكان وعمارات الايواء ونجع ابو راضى ومنازل منطقة متضررى السيول.



واشار رئيس مياه سوهاج إلى انه تم بدء أعمال التشغيل التجريبي للمحطة ودخولها الخدمة بهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رضا المواطنين.

كما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الجاري طلاب 65 مدرسة تتنوع ما بين رياض أطفال وابتدائية واعدادية وثانوية تم بها تنفيذ 135 نشاط توعوى بجميع مراكز المحافظة بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة إلى تربية النشئ على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.



واوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن أنشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وأنه يتم توعية الأطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والألعاب التفاعلية كما يتم توعية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة أمين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه.