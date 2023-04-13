الخميس 13 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"نقل النواب" توصي بضرورة الانتهاء من ازدواج طريق "الخارجة - أسيوط"

لجنة النقل والمواصلات
لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، ومنها الطلب المقدم من النائب أحمد العقاطي، بشأن استكمال ازدواج طريق «الخارجة - أسيوط»، للحد من كثرة الحوادث.

وقال العقاطى، إن عدم استكمال ازدواج طريق «الخارجة أسيوط»، أدي لوقوع كثير من الحوادث، لا سيما وأن الطريق، يعد الطريق الوحيد الذي يربط بين محافظة الوادي الجديد بالمحافظات الأخرى وليس لنا طريق غيره وأطلق علية المواطنين بمحافظة الوادي الجديد «طريق الموت».

وتساءل النائب كيف يكون هو الطريق الوحيد لنا ويكون بهذا الشكل السئ ويكون بهذه المواصفات ولم يتم عمل إحلال وتجديد وصيانة للطريق ورصف منذ 30 سنة؟ قائلا: إن الحوادث على هذا الطريق متكررة وتقريبا يوميا وأهل الوادي الجديد لهم في كل يوم كارثة في هذا الطريق وذلك بسبب ضيق الطريق، لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد أمل مصر فى التنمية الزراعية والاستثمار الزراعى لأنها توجد بها خيرات كثيرة فى باطن الأرض من موارد طبيعية.

وطالب بسرعة العمل على ازدواج طريق الخارجة أسيوط، وحماية أرواح أهالى الوادى الجديد وكذلك للدفع بعجلة التنمية وزيادة فرص الاستثمار على أرض المحافظة.

ومن جانبه قال المهندس حسام بدر الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الهيئة تعمل حاليا في الطريق.

بينما أوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة الإنتهاء من رفع كفاءة الطريق، كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن عدم إدراج محافظة الوادي الجديد ضمن مسار القطار الكهربائي السريع.

وتساءل النائب تامر عبد القادر عن أسباب عدم إدراج محافظة الوادي الجديد ضمن مسار القطار السريع، لاسيما وأن المحافظة علي حدود دولتين، الدولة تبذل جهود كبيرة لتنمية المحافظة حتي تكون جاذبة للسكان، والدليل حجم الطريق والاهتمام بالوادي الجديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: أنه نظرا لزيادة إقبال المواطنين للعمل والاستثمار في محافظة الوادي الجديد، وتوجهات الدوله لجذب سكان للمدينه وتنميتها لذا نطالب بإضافة مرحلة رابعة للقطار السريع، تتضمن الداخلة والخارجة.

ومن جانبه أوضح مسؤول وزراة النقل، أنه سيتم إعداد الدراسة، لأن تكلفة القطار السريع مرتفعة، وجاري التطوير بالنسبة لخط قطار أبو طرطور، ويشمل تطوير الركاب، وتشغيل وحدات متطورة مثل التالجو، ويكون ذات تكلفه قليله على المواطنين وأكثر راحة وأمان وأقل تكلفة بالنسبة لسعر التذكرة، بينما أوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والأمنية لوصول خط القطار السريع إلى محافظة الوادي الجديد.

إلى ذلك ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عبد المنعم عطية، بشأن عدم تأمين وإضاءة موقع أعمال تطوير طريق «السويس/ الزعفرانة»، خاصة في قطاع العين السخنة مما يمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأكدت النائبة سحر عبدالمنعم عطية، أن موسم الصيف على الأبواب، وتستقبل المحافظة المصطافين والهيئة العامة للطرق ليس لديها برنامج زمني، للانتهاء من الطريق حيث أن العمل متوقف، قائلة: «مفيش خطة زمنية للانتهاء من العمل».

ومن جانبه قال المهندس حسام بدر الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم الانتهاء ٣٠ /٦ /٢٠٢٣.

لجنة النقل والمواصلات جلس النواب أحمد العقاطي اسيوط النائب أحمد العقاطى

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