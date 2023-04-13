خريطة تمركز "المبدع الصغير" فى 3 سنوات.. المركزيات فى الصدارة

منذ إعلان جائزة الدولة للمبدع الصغير عام 2021 فى دورتها الأولى والتى فاز فيها 17 طفلا وطفلة، ثم الدورة الثانية العام الماضى والتى فاز فيها 32 طفلا وطفلة، والدورة الثالثة، أمس الثلاثاء، والتى فاز فيها 32 طفلا وطفلة، وعدد الفائزين في الدورات الثلاث بلغ 81 طفلا وطفلة من محافظات مصر المختفلة، فى مجالات (القصة، الشعر، التأاليف المسرحى، الرسم، العزب "الكمان، بيانو"، الغناء، الابتكارات العلمية، التطبيقات والمواقع الإلكترونية).

المركزيات فى الصدارة لثلاث سنوات

وتتوزع خريطة تمركز "المبدع الصغير" فى الدورات الثلاث للجائزة على عدد من المحافظات المركزية مثل القاهرة (18 فائزا) والجيزة (15 فائزا) والإسكندرية (15 فائزا)، والتى تقدمت كافة المحافظات الأخرى بإجمالى 48 فائزا بالجائزة.

المحافظات الحدودية تتقدم فى عام 2023

فى الوقت نفسه، جاءت بعض المحافظات الحدودية مثل محافظة شمال سيناء فى الدورة الثالثة لعام 2023 والتى فازت عنها المتسابقة جمانة سامح محمد سالم عبد الحي بجائزة القصة الفئة العمرية الاولى.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أعلنت الفائزين بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 فى دورتها الثالثة بفروعها المختلفة، والتى تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وتضمن المؤتمر إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 فى دورتها الثالثة، على أن يتمّ تنظيم حفل خاص بالفائزين وبحضور ذويهم عقب عيد الفطر المبارك.

وتمثل جائزة المبدع الصغير أحد صور رعاية الدولة للموهوبين الصغار، عن طريق اكتشاف المواهب فى مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات العلمية للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة، واستقبلت وزارة الثقافة مشاركات الأطفال فى الفترة من 15 أكتوبر 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022.

ومنذ غلق باب التقدم للجائزة بدأت مراحل عمل لجان التحكيم وتصفيات المرشحين بمختلف فروع الجائزة، والتى اختتمت بعقد مقابلات شخصية للجان التحكيم مع المتأهلين للفوز فى الدورة الثالثة، والتى تبلغ قيمة كل جائزة بها 40 ألف جنيه.