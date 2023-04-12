إخماد حريق داخل غرفة مواتير مياه بفيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق غرفة مواتير داخل عقار بفيصل دون وقوع إصابات تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بغرفه مواتير داخل عقار بفيصل.

وأمر اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي حماية مدنية لإخماد الحريق وتم عمل كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة له.

بإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع في شارع محمود الحناوي بجوار خدمة المعدية للاتصالات أول فيصل دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.