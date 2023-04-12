الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مقدار زكاة الفطر للفرد في رمضان 2023.. وهذه الفئة معفاة

الزكاة
الزكاة

مع اقتراب شهر رمضان الكريم من نهايته، يتساءل الكثيرون عن زكاة الفطر ومقدار زكاة الفطر للفرد الواحد في رمضان 2023، كما تثار التساؤلات حول الفئات المستحقة رغبة في الحصول على رضاء الله واغتنام هذه الأيام المباركة لفعل الخير. 

حدد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقدار زكاة الفطر للفرد فى رمضان ٢٠٢٣ قائلا إنها تقدر بـ 30 جنيهاً عن كل فرد ومن أراد الزيادة فهو أمر مستحب، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية لكل فرد وكل فئة في المجتمع، مؤكدا أن زكاة الفطر هي أحد أركان الإسلام وضمن الفروض الواجبة على كل مسلم في شهر رمضان، مشيرًا إلى وجود إخراجها في الشهر الكريم قبل صلاة عيد الفطر، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأكد المفتي، أن هناك 8 جهات تستحق الزكاة، كما أن شرط وجوب زكاة الفطر، هو اليسَار، أما الفقير المعسر الذي لم يتبقى من قُوته وقُوتِ مَن في نفقته ليلة العيد ويومه شيء، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر، وذلك وفقا لما جاء في الدين الإسلامي وتعاليمه.

وأوضح أن الله شرع الزكاة لتطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ مستشهدا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".

وأشار المفتي إلى أنه رغم تحديد قيمة ومقدار زكاة الفطر 2023 لتكون 30 جنيهاً إذا تم حسابها بالمال، فإن مقدار زكاة الفطر في الأساس يعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

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