انطلاق مبادرة«يلا نعيد» في مراكز الشباب والرياضة بدمياط

أعلنت ادارة الشباب في مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط ،عن انطلاق ‏مبادرة يوم الخير تحت شعار« يلا نعيد » لتجميع الملابس وتكييسها وتوزيعها على الأسر الاكثر احتباجًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم ، بمراكز شباب: مدينة عزبه البرج ومركز شباب مدينة السرو .

تهدف المبادرة لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الاكثر احتباجًا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم ، ويأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

ووجه «مدير عام المديرية» مديري الإدارات الفرعية بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية بصفه مستمرة على مختلف الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على حسن سير العمل والانضباط داخل مراكز الشباب والاندية .



وقام الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية بمتابعة مفاجئة لمركز شباب شطا التابع لإدارة شباب دمياط ، ووجه بالاستغلال الأمثل للملاعب الخماسية وتأجيرها بما يسهم في تنمية الموارد المالية للمركز، ليعود على أعضاء المركز بتقديم خدمات جيدة لهم .

كما قام «الشاذلي » بمتابعة مركز شباب السيالة ، ووجه باستكمال سجلات الأنشطة المختلفة و سجلات العضوية وسجل الجمعية العمومية .

وأكد لى ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط و سير العمل وأكد على معاقبة كل من يتهاون ويقصر فى عمله وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد.



