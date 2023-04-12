هل يجوز دفن المصحف مع الميت فى قبره؟.. مفتى الجمهورية يجيب

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم دفن المصحف في الكفن مع المتوفي وهل يمنع عنه عذاب القبر؟.

وقال المفتي، خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القبر فيه تحلل جثة وديدان ورائحة كريهة مما لا يليق بقدسية القرآن الكريم، ولذلك يمنع مثل هذا الفعل ولا يجوز دفن المصحف في كفن الإنسان، لأنه يتحلل.

هل يجوز الدخول بالهاتف للحمام وعليه القرآن الكريم؟

كما كشف عن حكم الدخول بالهاتف الحمام، وهو عليه القرآن الكريم، مؤكدًا أن القرآن يكون محفوظًا على الذاكرة ولا يسمى مصحفًا بالمعنى المتعارف عليه، ويكون مثل الإنسان الذي يحفظ القرآن الكريم، ولكن في بعض الحالات وضع آيات قرآنية على الشاشة الرئيسية للهاتف أو لفظ الجلالة فينبغي عدم الدخول به الحمام، لأنها ستكون ظاهرة وكذلك الأمر استخدام الدعاء في نغمة رنين للهاتف.