رئيس جامعة أسيوط: نهتم بتحفيز الشباب على العمل الحر لتحقيق مستقبل أفضل

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط ، فعاليات الندوة التعريفية للخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لطلاب جامعة أسيوط.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورأحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, والدكتور محمد ناهض مدير مستشفي طب الأسنان , والأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجمعٍ من شباب الأطباء والخريجين.



وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتحفيز الشباب علي إطلاق مشروعاتهم، مؤكدا حرص الجامعة على إتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل للشباب يقوم على الابتكار والمعرفة، وذلك كله لكي يصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر.



جاء ذلك تعقيباً لرئيس الجامعة علي الندوة التعريفية المنعقدة بكلية طب الأسنان، والتي تهدف إلى تعريف شباب الأطباء والخريجين بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدمة لشباب الأطباء والخريجين بكلية طب الأسنان بالجامعة.



وفي كلمته، أوضح الدكتور محمود عبد العليم أن الندوة هي الأولى من سلسلة ندوات تعتزم الجامعة عقدها في جميع كلياتها لتعريف الخريجين وطلاب السنوات النهائية بخدمات الجهاز التي يقدمها لمساعدتهم في بدء مشروعاتهم، وذلك حرصاً من إدارة الجامعة على القيام بدورها في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعريفهم بكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة التي يقدمها الجهاز للتدريب المجاني والتمويل الميسر وتأسيس وترخيص المشروعات والدعم الفني والتسويقي للمشروعات.



وأكدت الدكتورة هبة راشد على أن كلية طب الأسنان حرصت على أن تكون أولى كليات الجامعة التي تعقد هذه الندوة لتعريف أطباء الامتياز بكيفية إنشاء عيادة أو معمل أو شركة في مجال طب الأسنان بتيسيرات كبيرة من خلال الجهاز، مشيدةً بحرص إدارة الجامعة على تجديد تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة والجهاز لخدمة خريجي جامعة أسيوط، حيث قام فرع الجهاز بالمحافظة بتمويل مشروعات بقيمة 3.5 مليار جنيه في صورة منح وقروض وبنية تحتية لازمة لإنشاء المشروعات ببعض المناطق الريفية، وقد وفرت هذه المشروعات أكثر من 300 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.



ومن جانبه، استعرض الأستاذ إيهاب عبد الحميد خدمات الجهاز ومنها؛ التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة, والمساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات, وتقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات, وتزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة, والتعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات, والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها, والمساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق, والمساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز, والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال, ومساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

جانب من الندوة

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