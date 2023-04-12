محافظ الفيوم يتابع إجراءات استلام مشروعات "حياة كريمة" لدخولها الخدمة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وسرعة توصيل المرافق إليها للعمل على تسليمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة ممثل شركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ومسئولى شركات المرافق.

وتناول الاجتماع، متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مع تحديد المشروعات التى تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة خلال الفترة القادمة، خاصةً المجمعات الخدمية، ومناقشة بعض الملاحظات التى تم رصدها من قبل مسئولى دار الهندسة، التى تعيق عملية الاستلام لبعض المشروعات لتلافيها وسرعة توصيل المرافق لها لنهو أعمالها في مواعيدها المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي دار الهندسة بإعداد تقرير بالمجمعات الخدمية وكذا باقى مشروعات المبادرة الرئاسية التى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، وتحديد الملاحظات التى يجب تلافيها، وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، للعمل على استلامها وتوصيل المرافق إليها.

كما وجه المحافظ، رئيسى مجلسى إطسا ويوسف الصديق بتحديد موقف توصيل المرافق لمشروعات المبادرة التى تم الانتهاء منها، بالتنسيق مع مسئولى شركات المرافق، مؤكداً سرعة إنهاء إجراءات التعاقد اللازمة لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة استعداداً لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، مشدداً على إنهاء أعمال شبكات المرافق بالطرق لسرعة البدء فى رصفها من خلال إعداد خطة متكاملة، تيسيراً للحركة المرورية.

وأكد محافظ الفيوم، سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع علي المواطنين، مشدداً على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التى تم الانتهاء منها، وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التى مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمنى مضغوط لتلك الخطة.