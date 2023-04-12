توعية طلاب 65 مدرسة بكيفية ترشيد استهلاك المياه بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الثانى من العام الجاري طلاب 65 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية تم بها تنفيذ 135 نشاطًا توعويًا بجميع مراكز المحافظة.

وذلك بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالاضافة الى تربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان انشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وانه يتم توعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والالعاب التفاعلية كما يتم توعية طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة امين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة واصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.

كما افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مركز خدمة عملاء مياه طهطا والذى تم تطويره ضمن 11 مركز خدمة عملاء بمحافظة سوهاج والذى يخدم ٨١٥٤٠ الف مشترك فى مدينة طهطا وقراها والتى تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي بالإضافة إلي 29 قرية تابعة و85 كفراً ونجعاً صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف انه تم احلال وتجديد مركز خدمة العملاء بمركز طهطا بعد ان تم ادراج المركز ضمن المراكز التى سيتم بها تنفيذ المرحلة الثانية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ليكون على استعداد لاستقبال المشتركين الجدد وتقدم اكثر من 16 خدمة للعملاء منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد وخدمة اضافة وحدة او اكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه وذلك فى اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء بمراكز دار السلام وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة وجهينة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.