احتفالاً بليلة القدر.. أمسية روحانية للإنشاد الدينى بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة د.خالد داغر حفلا لفرقة الإنشد الديني بقيادة المايسترو د.علاء عبد السلام فى التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل على مسرح سيد درويش، وذلك احتفالاً بليلة القدر.

يتضمن البرنامج عدد من الاعمال الروحانية منها الإمام الأعظم لـ أحمد عبد الله، أنا بمدح النبي لـ إيهاب توفيق ، عليك سلام الله لـ محمد الكحلاوي، قل ادعو الله لـ كمال الطويل، صلوا على المصطفى لـ عبد العظيم محمد، باب السما مفتوح لـ مرسي الحريري، يا نبينا الكريم - من نورك يا رب اهدينا لجمال سلامة، يا إله الكون يا سندي من التراث الصوفي، السلام عليك لماهر زين، المقبولة لسامي الحفناوي، إلهي ما أعظمك لرياض السنباطي، يا عاشق لـ محمد عبد الوهاب، أسماء الله الحسنى لسيد مكاوي وأداء كلا من المطربين هبه عادل، سماح عباس، أميرة أحمد، آيات فاروق، إيهاب ندا، أشرف زيدان، حسام صقر، ومحمد عبد التواب.