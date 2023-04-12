الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 على dmc وdmc دراما

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل تحت الوصاية، بطولة الفنانة منى زكي، حيثُ يعد المسلسل من الأعمال التي نالت إعجاب الكثيرين منذُ عرض حلقاته الأولى في النصف الأخير من رمضان 2023.

مسلسل تحت الوصاية 

وتصدَّر مسلسل تحت الوصاية محركات البحث المختلفة ومؤشرات “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ضمن مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة حول مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 على dmc و dmc دراما. تستعرض “الدستور” كل ما يخص الحلقة السادسة، موعدها وقنوات عرضها، وذلك على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 على dmc وdmc دراما

يعرض مسلسل “تحت الوصاية” الحلقة 4 عبر قناة “dmc” في تمام الساعة 7.45 مساء

والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض أيضا مسلسل تحت الوصاية عبر منصة واتش آت، وأيضا عبر منصة شاهد.

الحلقة السادسة| مواعيد عرض عرض وإعادة مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

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مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة وأحداس مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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