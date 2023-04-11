الحلقة السادسة| مواعيد عرض عرض وإعادة مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

مسلسل تحت الوصاية من أكثر المسلسلات التي نالت إعجاب الكثير من المشاهدين في مصر والوطن العربي منذ بداية عرضه في اليوم الخامس عشر من رمضان 2023، كونه يناقش قضية ذات طبيعة خاصة وتمس الألاف من السيدات المتضررات من قانون الوصاية والولاية التعليمية من الأرامل والمطلقات، لاسيما أن القانون الحالي غير من منصف فيما يخصهن ويسلبهن حق العيش بشكل طبيعي وتربية أبنائهن، لذا يتابع من قبل شريحة كبيرة من الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية في رمضان 2023

بحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض مسلسل «تحت الوصاية»، وتصدر العمل تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ضمن مسلسلات النصف الثانى من شهر رمضان 2023.

مواعيد عرض عرض مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

يعرض مسلسل «تحت الوصاية» الحلقة 4 عبر قناة «dmc» في تمام الساعة 7.45 مساء

والإعادة 12:45 صباحا، والساعة 2:15 مساء.

كما يعرض أيضا مسلسل تحت الوصاية عبر منصة واتش آت، وأيضا عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية» الحلقة 4

«تحت الوصاية» يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل تحت الوصاية

عرضت اليوم الثلاثاء الحلقة 5 من تحت الوصاية، والتي درات حول وصاية الجد، ورفض المجلس الحسبي لأي شيء يخص بدون موافقة الجد، حتى الوصاية التعليمية بين أحداث الحلقة كانت مرتبطة بالجد هو الوصي الأول في كل المعاملات المالية والدراسية، ولأن الجد كان يرى اهتمامات منى زكي «حنان» بأولادها أنها مبذرة وتسرف ببذخ كانت النهاية هي هروبها، لكن حتى بعد هروبها لم تسلم من الأذى الذي يلاحقها وهو شقيق زوجها.

أحداث مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكى

وتدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» حول «حنان» التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل «9 سنوات»، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.