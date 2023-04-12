الأربعاء 12 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

توقعات مسلسل جت سليمة الحلقة 6 ومخلص الأحداث السابقة

جت سليمة
جت سليمة

ترصد لكم “الدستور” في السطور التالية أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 وتوقعات اليوم عبر قناة سي بي سي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وما زال البحث مستمرًا عن مواعيد عرض مسلسل “جت سليمة” الحلقة 6، عقب تصدره التريند على محركات البحث وموقع التغريدات القصيرة “تويتر” عقب تصدره التريند خلال الساعات الماضية.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 وتوقعات اليوم

وتوقع رواد السوشيال ميديا احداث مسلسل جت سليمة الحلقة السادسة بمحاولة دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بالبحث عن أخيها الذي تم بيعه مع الأطفال، ويساندها في البحث الفنان محمد سلام  الذي يقوم بدور "موكوس" وذلك بعد تمكنها من الدخول لقصر السلطان.

أحداث جت سليمة الحلقة 5 محاولة قتل خالد الصاوي

بدأت أحداث الحلقة 5 بمحاولة قتل الملك طمعان الذي يجسد دوره النجم خالد الصاوي، بوضع سم في طعامه ولكن نظرا لانشغاله مع الموجودين في حفل زفاف ابنته أكل الكلب طعامه ومات، وطلب من الحاشية البحث عن الخائن في القصر الذي حاول التخلص منه.

ويُعجب الملك طمعان بصوت “سليمة” التي تجسد دورها النجمة دنيا سمير غانم ويطلب أن تعمل كمطربة القصر، وفور دخولها القصر بدأت بالبحث عن شقيقها المختفي إلا أن الحراس وجدوها واضطرت للهروب.

جت سليمة.. قائمة القنوات الناقلة لمسلسل دنيا سمير غانم 2023 الحلقة 6 وأبرز الأحداث السابقة

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موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 بطولة دنيا سمير غانم

ويعرض اليوم الحلقة 6 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل جت سليمة 2023

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار كوميدي فانتازي، حول «سليمة» التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة، والتي تحاول بيع المكتبة التي ورثتها سليمة عن أبيها، وأثناء ذلك تجد سليمة كتابًا أسطوريًا وعندما تبدأ في قراءته لأخيها يحدث شيئًا غريبًا ويجدوا أنفسهم أصبحوا داخل الكتاب ويتنقلون عبر عصوره المختلفة، وفي كل عصر تعيش سليمة مغامرات مشوقة.

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