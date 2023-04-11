الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل جت سليمة الحلقة 5| العرافة تكتشف سر الملك

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لاستكمال مسلسل جت سليمة الحلقة 5 بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، وشهدت الحلقة الخامسة الكثير من الأحداث التي نالت اهتمام الكثير من متابعين المسلسل.

وتصدر مسلسل جت سليمة الحلقة 5 ومواعيد العرض والقنوات الناقلة محركات البحث على موقع "جوجل" في الساعات الأخيرة، وتعرض الحلقة على قناة سي بي سي بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

مسلسل جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم

خلال تجول "سليمة" و"موكوس" في القصر رأت شقيقها "عمر" وعرفت أنه دمية لدى الأمير "رعد" حاولت الاقتراب من أخيها لكن "موكوس" منعها حتى لا يتم القبض عليها.

تقربت "سليمة" من "أحلام" وأعطتها هدية وطلبت منها أن تساعدها في رؤية شقيقها ووعدتها بذلك.

أما "موكوس" التقى بـ"قوت القلوب" وسألته عن عقد يرتديه فأخبرها أنه ورثه عن والدته ولن يفرط فيه.

فيما جاءت العرافة "أم العريف" للملك وعرفت حلم كان دائما يرواده وبطريقتها الخاصة رأت ما فعله في الماضي عندما قتل شقيقه الملك، وأخبرته أن شقيقه كان له زوجة وابن سينتقم ويأخذ الملك منه، والمقصود هو "موكوس" فكانت والدته ترتدي نفس العقد.

موعد مسلسل جت سليمة الحلقة 6 

ويعرض اليوم الحلقة 6 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11785.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11488.
  • معدل الترميز : 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : ¾.
  • الاستقطاب: أفقي.
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