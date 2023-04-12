الحلقة 6|مواعید عرض وإعادة مسلسل جت سليمة لـ دنيا سمير غانم

مسلسل جت سليمة من أكثر المسلسلات التي حظيت بمشاهدة واسعة منذ بداية عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023، وهو مسلسل يستقطب الجمهور من كل الشرائح العمرية كونه يجمع بين الكوميديا والفانتزيا والاستعراض، وتقدم فيه النجمة دنيا سمير غانم وجبة درامية متكاملة من خلال مواهبها المتعددة في الغناء والتمثيل والاستعراض، وهو ما ذكر المشاهدين بفوازير نيللي وشريهان والزمن الجميل.

مواعيد مسلسل جت سليمة

وفي الأيام الأخيرة أصبحت مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محط اهتمام عدد كبير من عشاق متابعة المسلسلات الرمضانية، رغبة في الاستمتاع بالأحداث الدرامية، التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر، خاصة أنّ عدم مشاهدة حلقة من المسلسل، تجعلهم لا يستطيعون فهم عدد من المشاهد في الحلقات المتتالية، لذلك يحرصون على مشاهدتها من البداية حتى النهاية.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

وتنقل شبكة قنوات «CBC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT»، أحداث مسلسل جت سليمة، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ونستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة "cbc" لـمسلسل جت سليمة

القمر الصناعي نايل سات. التردد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مواعید عرض مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تنقل أحداث المسلسل الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم، على قناة «CBC»، في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و10:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث الحلقة 5 من جت سليمة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة حيث مازالت دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بالبحث عن شقيقها الذي تم بيعه مع الأطفال، ويساندها في البحث الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" وذلك بعد تمكنها من الدخول لقصر السلطان.

أحداث وقصة مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تدور أحداث مسلسل جت سليمة، في إطار كوميدي حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة، ويستهدف المسلسل جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية.