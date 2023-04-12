الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نائب وزير الخارجية الروسي: وثائق البنتاجون السرية قد تكون "مزيفة"

سيرغي ريابكوف
سيرغي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن وثائق البنتاجون السرية المسربة يمكن أن تكون مزيفة. 

وأضاف ريابكوف: بما أن الولايات المتحدة طرف في الصراع الأوكراني، وتشن حربا هجينة ضدنا، من المحتمل أنها لجأت لهذا الأسلوب لتضليلنا، أنا لا أتهم أحدا، وإنما أشير إلى جميع السيناريوهات المحتملة وحسب. 

وأشار ريابكوف، إلى أن الجلبة المقامة حاليا حول المستندات الأمريكية المسربة، ومدى صحتها ومصداقيتها، والدوافع وراء إتاحتها للجماهير العامة، تبقى أسئلة مفتوحة.. بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية.

وتابع: “ليس لدينا موقف، وربما يكون من المثير للاهتمام لشخص ما أن يطلع على الوثائق، هذا إن كانت وثائق حقيقية وليست مجرد حشو للتضليل”.

وتابع: “ربما يكون المتخصصون أكثر إدراكا لمدى صحة ما نشر، وتوافقه مع الواقع، وكانت هنالك تسريبات في الماضي، ظهرت فيها وثائق أصلية أتيحت للجماهير العامة”.

 

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