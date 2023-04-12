ضبط سيارة محملة بـ25 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، سمير البلكيمي- مدير الرقابة التموينية، بحملة تموينية على الأسواق والمخابز والمحال وأسفرت إحدى تلك الحملات التى تم تنفيذها بناحية دمنهور، عن ضبط عدد 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم محملين على سيارة قبل تهريبهم بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تم تحرير محاضر لعدد 4 تجار تموينيين وأصحاب مشروع جمعيتى لقيامهم بغلق محلاتهم والتوقف عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية.

وخلال حملة مماثلة بالدلنجات تم تحرير عدد 19 محضر متنوع فى مجال المخابز على النحو التالى عدد 4 محاضر لمخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، و4 مخابز قامت بالتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى وجارى مراجعة وجود مبيعات وهمية لهم من عدمة، وتم ضبط مخبزين للقيام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، وتحرير 4 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.