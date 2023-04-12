المنتخب الأولمبى يلتقى السودان وديا بمعسكر بالإسكندرية

أنهى مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، الاتفاق مع الاتحاد السودانى لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية بين المنتخب الأولمبي ونظيره السودانى خلال المعسكر الذى سيقام نهاية شهر أبريل الجارى .

ومن المقرر أن يحضر المنتخب السودانى للقاهرة قبل السفر مباشرة إلى الإسكندرية حيث تقام المباراة الودية على هامش معسكر المنتخب.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق الأوليمبي على تذكرة التأهل الرابعة.

ونجح اتحاد الكرة فى الاتفاق على مباراة ودية، حيث نجح المهندس عامر حسين عضو المجلس والمشرف على لجنة المسابقات فى توفير هذه الفترة لإقامة المعسكر والذى بدأ الترتيب له من الآن محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب فى إطار توجيهات الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب.

وأبلى المنتخب الأويمبي بلاء حسنا خلال التصفيات الأفريقية التى شهدت مفاجآت من العيار الثقيل بالخروج الجماعي لمنتخبات كبري مثل: نيجيريا والكاميرون والسنغال وكوت ديفوار والجزائر وتونس وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا.