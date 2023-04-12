الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل مسرعة في قنا

جثة طفل
جثة طفل

كشف مصدر أمني عن مصرع طفل بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت في محافظة قنا.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل بعدما صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد مجاهد إسماعيل، من نجع أبولعوب، بقرية الحسينات في مركز أبوتشت، صدمته سيارة ربع نقل أمام مدخل البربخ في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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