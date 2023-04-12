الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شرطة أيرلندا الشمالية تعثر على طرد مشبوه بمدينة «ديرى»

شرطة أيرلندا
شرطة أيرلندا

أعلنت الشرطة في أيرلندا الشمالية، أنها تفحص جهازا مشبوها عثر عليه في منطقة مقابر في مدينة "ديري" المأهولة بالسكان.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أنه تم فرض حاجز أمني حول المنطقة، مضيفة أن الشرطة استعانت بأجهزة روبوت لفحص الجهاز المشبوه.


يشار إلى أن أيرلندا الشمالية تحيي في هذه الآونة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أنهى ثلاثة عقود من الصراع الدامي، كما تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يزورها بهذه المناسبة.

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