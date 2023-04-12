الأربعاء 12 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

كفارة الإفطار في رمضان للمريض 2023 وقيمتها

كفارة إفطار رمضان
كفارة إفطار رمضان

فدية أو كفارة الإفطار من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الأيام الأخيرة من رمضان لمن لم يستطع صوم عدد من للأيام هناك رخص للإفطار، فهناك عدد من المسلمين لا يستطيعوا لأسباب رخصها الله من رحمته وقال الله تعالى: «فمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ».

كفارة إفطار رمضان للمريض 2023

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية مع بداية شهر رمضان المبارة قيمة وضوابط كفارة الإفطار، يتم فرض فدية الإفطار في رمضان 2023 على كل من:

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- المريض: إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجى شفاؤه بقول أهل التخصص ولا يَقُوَى معه على الصيام.

- الكبير في السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تُحتَمَل عادةً.

ما مقدار الفدية لمن أفطر في رمضان؟

وحددت الإفتاء مقدار فدية الإفطار في رمضان 2023، إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان وقيمة الإطعام هذا العام حوالي 20 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد.

حالات إخراج الإفطار فى رمضان 2023

وفيما يتعلق بوقت إخراج فدية الإفطار في رمضان 2023، لفتت الإفتاء إلى أنه يجوز لمن تجب عليه الفدية أن يخرجها كل يوم بيومه، فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرج ليلا، ويجوز أيضًا تأخيرها بحيث يدفعها في آخر الشهر دفعة واحدة.

كفارة إفطار رمضان للمريض دار الإفتاء المصرية

وأشارت إلى أن هناك حالات لا تُجزئ فيها فدية الإفطار في رمضان 2023 ويلزم فيها القضاء، وهى:

- الإفطار بسبب المرض الذي يُرجَى شفاؤه يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام بعد شفائه.

- لا تجزئ فدية الإفطار في رمضان 2023 عن القضاء إذا كان قادرًا على الصيام.

- الإفطار بسبب الحمل: يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تُجزئ فدية الإفطار في رمضان 2023 عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد وضع الحمل.

- الإفطار بسبب الرضاعة يلزم القضاء بعد رمضان، ولا تجزئ فدية الإفطار في رمضان 2023 عن القضاء إذا كانت المرأة قادرة على الصيام بعد الفطام.

الإفطار فدية كفارة الإفطار رمضان كفارة إفطار رمضان للمريض 2023 دار الافتاء المصرية

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