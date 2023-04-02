مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 فى شهر رمضان

يتساءل آلاف من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك بمختلف المحافظات حول مقدار كفارة الصيام بالمال 2023، ممن لا يتمكنون من صيام شهر رمضان الكريم، ويكونوا مضطرين لأسباب المرض أو لسبب السفر إلى مسافات طويلة أو التقدم في السن.

مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 في شهر رمضان

وتستعرض "الدستور" مقدار كفارة الصيام بالمال 2023 في هذا التقرير.

ومنح الله "عز وجل"، جميع العاجزين عن الصيام من المسلمين، وذلك بسبب تقدمه في العمر وألا يحتمل الصوم أو المريض، وهي رخصة للإفطار مقابل أن يقوم بإخراج كفارة عن هذا الصيام ويكون بشرط عدم وجود المقدرة على القضاء لأيام الصيام التي سيتم إفطارها.

ويقول الله "سبحانه وتعالى" في سورة البقرة آية "183" وآية "184" لعباده:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ – 183- أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ -184» صدق الله العظيم.

كفارة الصيام بالمال 2023

ومن جهة أخرى، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يتاح للمسلم الذي سيعاني من مرض ولا يتمكن بسببه من الصيام، كما أن لا يُرجى شفاؤه استنادًا على "رأي الأطباء"، وأن يفطر بنهار شهر رمضان ويكون مقابل إخراج كفارة عن الصيام، وأيضا يتاح للمسن الذي سيعجز عن الصيام، وبسبب تقدمه بالعمر ولا يحتمل الصوم.

وسيتمثل مقدار كفارة الصيام بالمال لعام 2023، في قيمة مُدّ طعام وتكون من غالب قوت البلد، وأن هو ما يعني أن يتم منح المسكين مُدّ من “حبوب القمح” أو “الذرة” أو الأرز أو العدس أو الفول وأيضا التمر وما يتماشى معه من طعام مشابه له، ويمكن تقدير قيمة مُدّ الحبوب بالمال، بما يعادل 15 جنيها للمسكين على أن يكون هذه هو الحد الأدنى في قيمة الكفارة ويمكن زيادتها للمقتدرين، بحسب رأي دار الإفتاء المصرية.