مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى تؤكد: أوروبا تدعم السودان لتحقيق الاستقرار

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيتا فيبر، لبحث التطورات السياسية بالبلاد والجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية ووضع البلاد على طريق الاستقرار بعد تشكيل حكومة انتقالية والتحول لنظام ديمقراطي انتخابي.

إشادة سودانية بجهود أوروبا

من جانبه، أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في بيان، أن اللقاء الذي جمع دقلو مع فيبر تطرق إلى التطورات بشكل عام في منطقة القرن الأفريقي بالكامل، مؤكدًا إشادة دقلو بالجهود الأوروبية المبذولة لدعم استقرار السودان ومنطقة القرن الأفريقي، حيث قدم شرحًا واضحًا لتطورات العملية السياسية في السودان مؤكدًا التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه ودعم الجهود لإلحاق الأطراف غير المتوافقة.

دعم أوروبي

في السياق ذاته، أكدت أنيتا فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي، دعم أوروبا للجهود السودانية المبذولة، مؤكدة استمرار الدعم الأوروبي حتى يتحقق استقرار دائم في السودان، معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون لإحلال السلام في السودان.