"رسالة الإمام" الحلقة 20.. الشافعي يحقق في اتهام هند ويبرئها من ارتكاب الفاحشة

تنتقل كاميرا المخرج السوري الليث حجو، في أحداث الحلقة 20 من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي إلى داخل المسجد الكبير حيث يجتمع أهل الرأي فى المسجد للفصل في قضية اتهام هند وعمرو السكندري بارتكاب الفاحشة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

في أحداث نهاية الحلقة الشعرون من مسلسل رسالة الإمام، يستمع الإمام الشافعي داخل المسجد بعد أن أخذ بيد عمرو السكندري وتوجها إلى المسجد للبت في قضية اتهامه بارتكاب الفاشحة مع هند، إلى الشهود، الذي جمعهم عقيل.

وفي أثناء سماع الإمام الشافعي إلى شهادة الثلاثة الذين جمعهم عقيل، يتضح من حديثم وشهادتهم أن فيها تضارب، إذ ثبتت شهادتهم أن الثنائي تواجدا معًا على ضفاف النيل دون ارتكاب فاحشة الزنا كما اتهمها عقيل.

في تلك الأثناء، يوجه الإمام الشافعي كلمات قوية لعقيل بعدما علم أنه جمع الشهود المتضاربة الأقوال، ويخبره قائلًا: "تواجد الاثنان معًا ذنب كبير يعاقبوا عليه إلا أنه لا يعد زنا ولا يصح إلقاء الاتهامات بالفاحشة بهذا الشكل ومرجعي كلام الله ولا فصل فيه، ولكن الفتنة بين الخال وابنة أخته والتشهير بسمعتها وسمعة هذا الشاب خطأ وذنب.. وأنت يا عقيل أخطأت عندما شاهدتهم ولم توجه لهم النصيحة بل حرصت على التشهير بهم وهو ما لا يصح".

وأثناء تجمع أهل الرأي داخل المسجد، يقترح أحدهم بإحالة الأمر إلى مجلس القضاء لمحاسبة المخطئ على قدر خطئه سواء من المشهود عليهم أو الشهود الذين تضاربت أقوالهم.

وعقب استماع الشافعي إلى ما اقترحه أحد المتواجدين بتحرحيل الأمر إلى القضاء، قال الشافعي "إن الإسلام يحث على الستر ويرغب فيه، ولو شئت لوجهت لهما النصيحة لا الفضيحة".

في هذه الأثناء، يقوم خال هند بالرحيل من الجمع ويتبعه الشافعي، ويخبره أن يعلمه إذا عادت هند إلى منزلها على الفور.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".