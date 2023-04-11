"رسالة الإمام" الحلقة 20.. هل تنطلي حيلة نضال الشافعي على السري؟

تنتقل كاميرا المخرج السوري الليث حجو في أحداث الحلقة 20 من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي السيرة الذاتية للإمام محمد بن إدريس الشافعي ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي إلى الخيمة التي يتواجد فيها الجرويّ، الذي يقوم بكتابة رسالة على أنها مرسلة من قبل والي مصر العباس بن موسى إلى السُريّ ليقابل الجروي ويتفق معه على الاتحاد سويًا.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

في أحداث الحلقة الشعرون من مسلسل رسالة الإمام، يخط الجرويّ –الذي يقوم ببطولته الفنان نضال الشافعي- رسالة يقول فيها "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العباس إلى السرّي.." للتنتقل كاميرا الليث حجو إلى الصحراء حيث جند المطلب والي الفسطاط.

يتوجه أحد جنود المطلب إلى السريّ –الذي يقوم ببطولته الفنان حمزة العيلي-، ويخبره بأن هذا الرجل يقول بأنه رسول، هنا يسأله السري ممن، ليرد عليه الرجل "من مولاي العباس"، لكن السرّ يشك في أمره ويخبره بأن يذكر اسم مولاه العباس كاملًا، ليرد الرسول "العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله ".

يأمر السري جنده بأن يتركه ويرحل، ونظر إلى الرسول ويقول له أوجز، ليعطيه الرسول الرسالة التي في يده ليقرأها السريّ.

ويظهر في هذا المشهد من الحلقة الـ20 صوت والي مصر العباس بن موسى -الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان فراس سعيد- التي يتقول فيها "أخاطبك اليوم جنديًا إلى جندي آخر، عرفنا عنك العقل والحرص على دماء جند الخلافة..".

ثم تنتقل الكاميرا إلى الخيمة حيث الجروي والذي يكمل الرسالة بصوته ".. وأمامنا عدوّ يطرق أبواب الإسكندرية، أما بعد، ناشدتك بالله أن تلتقي الجروي وجهًا لوجه"، لتعود الكاميرا إلى السُريّ ليقول الوالي العباس بصوته "..وليقوم بينكما تفاوض ونحقن الدماء عودتنا للفسطاط قريبة..".

تعود الكاميرا مرة أخرى إلى خيمة الجروي، الذي يكمل قائلًا ".. وسنعيد تنظيم أمور الحكم، وفي الختمام أذكركم بقول الله تعالى.."، وهنا يقرأ والي مصر الآية بصوته فيقول "بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".

وفي نهاية المشهد يقوم الجروي بختم الرسالة بختم والي مصر العباس بن موسى.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".