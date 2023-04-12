داليا مصطفى: "علاقة مشروعة" توفر فيه كل عناصر النجاح

قالت الفنانة داليا مصطفى إنها سعيدة برد فعل الجمهور الإيجابي حول مسلسل "علاقة مشروعة" التي تمثل فيه دور فتاة تُدعى عالية.

علاقة مشروعة

أكدت داليا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن كل العناصر التي كانت توجود في المسلسل كانت سبب أساسي وراء نجاح العمل، بدءاً من طاقم العمل والمخرج وغيرها.

تابعت"المشاركة مع فنانين أقوياء بمسلسل علاقة مشروعة يساعد على الإبداع أكثر من وجود فنان بمفرده يتحمل العمل".

قوة العمل

أشارت داليا إلى أن المشاهد التي جمعتها مع الفنان ياسر جلال، كانت من أقوى المشاهد في العمل، حيث من خلالها تم تصوير دور الزوجة والحبيبة.