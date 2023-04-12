مطاردة مثيرة بين الأهالى ولص الدراجات النارية بحى جنوب بالفيوم

تمكن شباب منطقة حي جنوب بمحافظة الفيوم من الإمساك بـ لص قام بسرقة دراجة نارية بعد مطاردة مثيرة بشوارع المنطقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

واشتبه بعض الشباب في شخص يستقل دراجة نارية دون مفاتيح والأسلاك الخاصة بالدائرة المارش مقطوعة فحاول الفرار منهم لكن تم الإمساك به وربطه بالحبال والاتصال بشرطة النجدة لتسليمه.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيومن إخطارًا من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي الإمساك بـ لص سرق دراجة نارية بدائرة القسم بعد مطاردة مثيرة في شوارع الحي.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فواد، رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة الأولية أن الص مسجل خطر سرقات ومطلوب في قضايا أخرى وتم اقتياده إلى مقر القسم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.