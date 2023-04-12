الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطاردة مثيرة بين الأهالى ولص الدراجات النارية بحى جنوب بالفيوم

حبس
حبس

تمكن شباب منطقة حي جنوب بمحافظة الفيوم من الإمساك بـ لص قام بسرقة دراجة نارية بعد مطاردة مثيرة بشوارع المنطقة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان الفيوم. 

واشتبه بعض الشباب في شخص يستقل دراجة نارية دون مفاتيح والأسلاك الخاصة بالدائرة المارش مقطوعة فحاول الفرار منهم لكن تم الإمساك به وربطه بالحبال والاتصال بشرطة النجدة لتسليمه.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيومن إخطارًا من العميد  سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي الإمساك بـ لص سرق دراجة نارية بدائرة القسم بعد مطاردة مثيرة في شوارع الحي.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم برئاسة المقدم حسين فواد، رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة الأولية أن الص مسجل خطر سرقات ومطلوب في قضايا أخرى وتم اقتياده إلى مقر القسم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق.

مطاردة الأهالي ولص الدراجات النارية بحي جنوب بالفيوم

الأكثر قراءة

مطاردة مثيرة بين الأهالى ولص الدراجات النارية بحى جنوب بالفيوم

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

20 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب الأقصى

انتصرنا على أقوى تنظيم إرهابى.. أحمد موسى: يجب دعم الجيش والشرطة للحفاظ على الدولة

برلماني يطالب بدعم الصناعات الوطنية بإدخال معدات جديدة

قناة الحياة تفوز بالنسخة الأولى من دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات