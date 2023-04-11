الخارجية القطرية: جدة تستضيف اجتماعًا وزاريًا حول الأوضاع السورية في 14 أبريل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه من المقرر عقد اجتماع وزاري حول الأوضاع في سوريا، تستضيفه مدينة جدة السعودية يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيشارك في اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا.

وبشأن موقف قطر من سوريا، أكد المتحدث باسم الخارجية: "لا تغيير في الموقف القطري ونؤكد ضرورة أن تكون هناك استجابة من النظام السوري لتطلعات الشعب ".

وأضاف أن "أي تغيير في الوضع القائم فيما يتصل بالموقف من سوريا هو مرتبط أساسا بالإجماع العربي وتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع أن يبحث الاجتماع آفاق عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وخلال الفترة الماضية، اعتزم الرئيس السوري بشار الأسد زيارة سلطنة عمان والإمارات، في أول زيارة لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، في ظلّ مساعٍ إقليمية لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وتجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا.

إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة خصوصاً الخليجية منها علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.

وأكد الأنصاري مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع.