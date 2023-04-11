حضرة العمدة الحلقة 20| مقتل دنيا جمعة على يد عبدالرحمن عزوز

شهدت الحلقة 20 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وغيرهم، تصاعد فى الأحداث خاصة بعد جريمة قتل بشعة.

تفاصيل الحلقة 20 لأحداث مسلسل حضرة العمدة

قام «سامر ضرغام دهيشه» ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز، بالتعرض إلى «سلمى عتمان» وتجسدها الفنانة الشابة دنيا جمعة، أثناء ذهابها إلى أحد

الدروس الخصوصية، وحاول الحديث معها بصوت عالي أمام اهالى قرية تل شبورة، ما أثار فزعها خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها ويطاردها فيها، ومن ثم صرخت فى وجهه قائلة: «ابعد عنى أنا بكرهك انت لا خطيبى ولا فى بينى وبينك اي حاجه»، ثم صفعته على وجهه أمام أهالى القرية، ومن ثم قام بطعنها بالسكين فى بطنها وسقطت قتيلة على الأرض.

وقام أهالى القرية بتصوير الحادث كاملا، على هواتفهم المحمولة، سرعان ما اجتمع الدهايشة مع كبيرهم «ضرغام» ويجسده الفنان احمد بدير، وهو والد المتهم «سامر» ليبحثوا عن مخرج، لإنقاذ المتهم من حبل المشنقة.

ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بشكل كبير، فى الحلقات المقبلة، خاصة بعد توعد حضرة العمدة صفية الفارس، وتجسدها روبي، بتنفيذ القانون لحماية أهالى قرية "تل شبورة" من الفساد.

أحداث وأبطال مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، حول «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية وليست حقيقية، وتجسدها دور البطولة النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، ومن ثم تواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها، والمسلسل يشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وشادي مقار، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.