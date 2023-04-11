«حضرة العمدة» الحلقة 20.. الأحداث تتصاعد بعد جريمة قتل فى قرية تل شبورة (خاص)

تعرض بعد قليل، الحلقة 20 من أحداث مسلسل "حضرة العمدة"، بطولة النجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، عبر شبكة تليفزيون «الحياة» الفضائية بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل الحلقة 20 لمسلسل حضرة العمدة

وعلم «الدستور» من مصادر خاصة أن الحلقة 20 من مسلسل «حضرة العمدة»، تشهد تصاعدًا فى الأحداث بشكل كبير ولاقت للنظر، وذلك بعد ارتكاب جريمة قتل بشعة فى قرية «تل شبورة» تُسفر عن مقتل «جميلة»

وتابعت: تنقلب الأحداث رأسًا على عقب وتتدخل العمدة «صفية الفارس» روبي، وتبدأ عملية البحث عن القاتل بمعاونة العقيد حسام صلاح الدين رئيس مباحث قرية تل شبورة، ويجسده الفنان شادي مقار.

قضايا يناقشها صناع مسلسل "حضرة العمدة"

مسلسل «حضرة العمدة» العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، منها التطرف الدينى، وختان الإناث، والزواج المبكر، والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوى على المجتمعات ودوره فى مواجهة الأفكار المغلوطة باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

أبطال مسلسل "حضرة العمدة"

وتقوم ببطولة مسلسل «حضرة العمدة» النجمة روبي، ويشاركها نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد رزق، سميحة أيوب، صلاح عبدالله، أحمد بدير، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، محمد محمود عبدالعزيز، دينا، بسمة، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، صولا عمر، لطفى لبيب، منير مكرم، جمال يوسف، جميل برسوم، خلود عز، شيرى أشرف، دنيا عظيم، عبدالرحمن عزوز، سالى سعيد، دنيا جمعة، إياد عيد، محمد الإمام، محمد أشرف، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.