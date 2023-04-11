الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل وإصابة زوجها جراء انقلاب تروسيكل بالمنوفية

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

شهد مركز الشهداء بالمنوفية مصرع ربة منزل واصابة زوجها إثر انقلاب تروسيكل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، والذي يفيد بورود بلاغ بمصرع ربة منزل وإصابة زوجها عقب انقلاب التروسيكل على طريق "العراقية - زاوية الناعورة".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع "أ.ر"أ، 34 عامًا، ربة منزل متأثرة بكسور وكدمات متفرقة، وإصابة زوجها "أ.ع" 40 عاما عامل بشرخ وجروح في الذراع الأيمن، المقيم بقرية زاوية الناعورة التابعه لمركز الشهداء بالمنوفية.

تبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من يد الزوج على الطريق تسبب في انقلاب التروسيكل وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات فى الواقعة التي أمرت بدفن الجثمان.

المنوفية مصرع ربة منزل انقلاب تروسيكل المنوفية ا

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