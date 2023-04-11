الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف بطنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك من خلال جولة شملت تفقد المرحلة النهائية من كورنيش الغفران، ورصف طريق المعامل ورصف طريق طنطا الملاحية، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ، والمحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن، من أجل فتح إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة الخطط المستقبلية المقترحة لتنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2023/2024، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس علي سالم مدير مديرية الطرق.

وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ على الخرائط الشوارع المقترح رصفها، مشيراً إلى إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية التي تساهم في تحقيق سيولة للحكة المرورية.

وأوضح رحمي، أن أعمال الرصف والتطوير تشمل (عمل أرصفة ، وضع بلدورات ، وضع أعمدة إنارة ديكورية وبالوعات لصرف مياه الأمطار)، وكافة اعمال الصيانة اللازمة من كافة الاوجه.

كما أوضح محافظ الغربية، أن أعمال الرصف ستتم داخل المدن من خلال الخطة الاستثمارية، في حين سيتم رصف الطرق داخل القرى من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تتم الآن داخل مركز زفتى في المرحلة الأولى إلى جانب مراكز (كفر الزيات ، المحلة ، بسيون وقطور) والتي تستعد لبداية المرحلة الثانية.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم .

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الصيانة اللازمة أعمال الرصف أعمال إنشاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

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