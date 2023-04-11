علي محمد عبد الحليم: بكيت لفوزي بالمركز الأول بجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير

فاز الشاعر على محمد عبد الحليم، بالمركز الأول من الدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏ التي ‏تُقام ‏تحت رعاية ‏السيدة ‏انتصار ‏السيسي، عن المرحلة العمرية الأولى فئة الشعر.

التقت “الدستور” أسرة الشاعر الصغير، في البداية قالت والدة الشاعر الصغير على محمد عبد الحليم: إن بداياته جاءت مبكرة جدا وهو في الحضانة كان يلقي الشعر، وبدأت اشترك له في المنتدى الثقافي بدمياط التابع لوزارة الشباب والرياضة، ليصبح عضو طليعي، كان يحفظ القصائد ويلقي الشعر في البيت وفي المدرسة، بدأ يتم دعمه عبر الشباب والرياضة، ويتم تقديمه في العديد من الفعاليات الثقافية.

وتابعت والدته: “من القاء الشعر وحفظه إلى كتابته لم تكن مسافة كبيرة فقد بدأ على ممارسة كتابة الشعر وشجعه في ذلك هو اشتراكه بالمنتدى الثقافي بدمياط، ومشاركة الشعراء الكبار احتفالاتهم وندواتهم، إلى جانب ذلك دور والده كمدرس لغة عربية في تنمية قدراته اللغوية”.

وأضافت: أما عن المشاركة في مسابقة المبدع الصغير فقد عرفنا أن هناك مسابقة للمبدع الصغير، والتقديم عبر موقع الجائزة ، فقدمنا لـ علي بثلاث قصائد وهي: قصيدة "من حقي"، وقصيدة "الجنتل"، وقصيدة" أجمل غاية"، وبعدها بداو يتواصلوا معانا لنعرف انه من الـ 10 الأوائل المتأهلين للجائزة. كان لكل مقابلة يخوضها يخرج منها أكثر ثقة بنفسه وأكثر طمأنينة إلى حين الإعلان عن النتيجة والتى حظي فيها بالمركز الأول للجائزة.

وعن انطباعه بفوزه بالجائزة قال الشاعر علي محمد عبد الحليم: “فرحة كبيرة جدا، لدرجة أنني بكيت، وعرفت بفوزي بالجائزة منذ ساعة فقط من والدتي، وذلك لانشغالي بالمدرسة”.

وتابع: منذ سنوات وأنا أكتب، بدأت بإلقاء الشعر ومن بعد قررت كتابة قصائد فيها كثير من الأخطاء حتى وصلت لأن أكتب قصائد دون أخطاء وشاركت بثلاث قصائد في المسابقة وحصلت عنها بالمركز الأول .

من قصيدته “من حقي”:

أنا الطفل الغريب عن جيلي وأصحابي/ فهمت الدنيا من بدري / ودق الخوف على بابي / بخاف ما لدنيا لما أدور / وأخاف أي أخسر أحبابي .

يذكر أنه أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏أسماء ‏الفائزين بالدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏، ‏والتي ‏تُقام ‏برعاية ‏السيدة ‏انتصار ‏السيسي، قرينة ‏‏رئيس ‏الجمهورية، ‏والتي ‏يُنظمها ‏المجلس ‏الأعلى ‏للثقافة، ‏بأمانة الدكتور ‏هشام ‏عزمي، ‏وذلك ‏خلال وقائع المؤتمر ‏الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات ‏بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة.‏