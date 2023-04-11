الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"دفاع النواب": تعديلات أكاديمية الشرطة ضمن استراتيجية مواكبة التحديث والتطوير

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري

أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتعديلات قانون أكاديمية الشرطة، مؤكدا أنه يأتي ضمن استراتيجية وطنية اعتمدتها وزارة الداخلية في مواكبة التحديث والتطوير بما يتناسب مع أفضل النظم العلمية الشرطية العالمية وبما يحقق أهداف رسالة وزارة الداخلية في بسط الأمن في كل ربوع الوطن .

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والمقدم من الحكومة، أن وزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة جدا، ووثبت وثبات كبيرة جدا في مجالات التطوير التشريعي بما يحقق أسس وضوابط قانونية تساهم في إعداد ضباط وكوادر شرطية علي اعلي مستوي، ناهيك عما تحقق من خطوات كبيرة في مجالات التدريب واثقال مهارات الضباط والأفراد والجنود، وكذلك استحداث أفضل الأنظمة الفنية الحديثة التي تساهم في الكشف عن الجريمة والقضاء على الإرهاب.

وتابع المصري أن القانون يأتي ضمن حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغييرات، وتوظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن، مستهدفة بذلك تحقیق اعتبارات الحفاظ على المال العام وغيرها.

اللواء ابراهيم المصري لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب قانون أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية

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