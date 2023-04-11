الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سقوط أمطار متوسطة جنوب القاهرة.. وانخفاض درجة الحرارة

أمطار ـ أرشيفية
أمطار ـ أرشيفية

شهدت مناطق جنوب القاهرة، سقوط أمطار متوسطة، منذ قليل، وسط نشاط الرياح وانخفاض درجة الحرارة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم الثلاثاء.

كانت هيئة الأرصاد توقعت انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، الأربعاء، مع عودتها تدريجيًا للارتفاع بداية من الخميس بمعدل درجة يوميًا أيام الخميس والجمعة والسبت.

كما توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار خلال الأيام القادمة على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى ومعظم مناطق البلاد.

الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى السواحل الشمالية أرصاد الجوية الوجه البحري جنوب القاهرة

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