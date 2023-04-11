الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملخص أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

بدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة بتواجد أسرة الدكتور سهام عز الرجال ويوسف داخل إحدى المنتجعات في الفيوم، والذي يحاول فيها يوسف (مصطفي خاطر) محاصرة الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) وأن لا يختفي عن نظره أبدا.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة

وقرر يوسف مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة أن يقيم هو والدكتور سهام في غرفة واحدة لكي يظل أمام عينه، وخلال تواجدهم داخل الغرفة وضع يوسف عدد من القواعد للدكتور سهام، والتي من ضمنها ضرورة أن يكون وجه بشوش دائما كونهم يقضون إجازة وعطلة وحتى لا يظهر عليه تغير أمام أسرته وينكشف أمرهم.

كما حذره من الهروب وإلا سيعرض حياته وحياة أسرته للخطر، وأخيرا منعه من دخول حمام الغرفة التي يقيمان فيها، وان الحمام خاص به وحده ليس غيره.

لم يكتفِ يوسف بهذا فقط بل استعان في البداية بالدكتور سهام لارتكاب إحدى جرائمه، حيث قام يوسف بإيقاظ دكتور سهام من نومه وخرجا هما الإثنان وقاموا بالتعدي على أحد الأشخاص المستهدفين لإتمام مهمة يوسف والذي أنهي الأمر بقتله وذلك ما كان قد طلبه منه مودي (محمد لطفي).

ومن ثم وضع الجثة على كرسي متحرك وطلب يوسف من الدكتور سهام أن يقوم بسحبه، وخلال سيرهم في الطريق وجد والد الدكتور سهام المصاب بالزهايمر يزعج أحد الجيران، إلا أنهم أنقذوا الموقف واستكملوا طريقهم وهو معهم.

كشف مستعجل الحلقة 5.. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقله

«كشف مستعجل» الحلقة 4.. يوسف يقوم بتصوير سهام أثناء ارتكاب جريمة قتل

كشف مستعجل الحلقة 4.. قنبلة غاز أعصاب تضع يوسف وسهام في ورطة

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4.. يوسف يستعين بالدكتور سهام ووالده لارتكاب جريمة

ملخص مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة

وكاد أن يتسبب والد الدكتور سهام في حدوث كارثة ليوسف وسهام، فأثناء سيرهم في الطريق مروا على أحد اللجان الشرطية ومن ثم قام والد سهام بالصراخ بأنه مخطوف الأمر الذي أثار شك اللجنة إلا أنهم اقنعوا بأنه مصاب بالزهايمر وقبل ان يغادر اعترف عز الرجال والد سهام بوجود قتيل في السيارة إلا أن رجال الشرطة اتخذوا كلامه على محمل الهزار كونه مصاب بالزهايمر.

وبعد انتهاء الجريمة وقتل يوسف للشخص المطلوب اصطحبوا لإحدى المحافظات الساحلية وأجبر يوسف أن يقوم بإلقاء الضحية في البحر وقام بتصويره أثناء ارتكاب الجريمة، وأكد له أن الفيديو سيظل معه ليكون مجبر على علاجه وعدم تفكيره في الهروب مرة أخرى.

ووافق الدكتور سهام في البدء بعلاج يوسف من القتل، وفي البداية اعتبر أن القتل بالنسبة ليوسف إدمان واستعان بطريقة علاج الإدمان والتي تبدأ بسحب كافة المخدرات التي تؤدي لمزيد من إدمانه، ما جعله يقوم بالبحث عن أدوات القتل من أسلحة خاصة بيوسف ويقوم بإخفائها، ووجود ضمن الأسلحة الخاص به قنبلة غاز أعصاب ولكنه لم يكن يعرفه واعتبرها مشروب وقام بفتحها.

وبمجرد أن قام الدكتور سهام بفتح قنبلة غاز الأعصاب انتشر الغاز في الغرفة من داخلها وخارجها، وتسبب في شلل في الاعصاب ليوسف وسهام، كما أنه أثناء مرور إحدى نزلاء المنتجع من الأجانب دخلت الغرفة وفقدت الوعي بسبب غاز الأعصاب.

بعدها تمكن يوسف وسهام من الخروج من الغرفة وتركوا النزيلة الأجنبية بالداخل، بعدها دخل عز الرجال والد الدكتور سهام ووحد النزيلة فاقدة الوعي ومعناها هاتفها المحمول اخذه وخرج من الغرفة ومن بعدها نشأت علاقة بينهما. 

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