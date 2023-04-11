«كشف مستعجل» الحلقة 4.. يوسف يقوم بتصوير سهام أثناء ارتكاب جريمة قتل

استعان يوسف (مصطفي خاطر) بالدكتور سهام ووالده عز الرجال في ارتكاب جريمة جديدة بالفيوم، وذلك في الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل للفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن.

كشف مستعجل الحلقة 4

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل، بعد أن اصطحب يوسف الدكتور سهام في جريمته الجديدة ومقابلة والده بالصدفة في الطريق فاستكمل معاهم طريقهم في الطريقة، ولم يكتفي يوسف بالاستعانة بسهام ووالده في ارتكاب الجريمة.

فبعد انتهاء الجريمة وقتل يوسف للشخص المطلوب اصطحبوا لإحدى المحافظات الساحلية وأجبر يوسف أن يقوم بإلقاء الضحية في البحر وقام بتصويره أثناء ارتكاب الجريمة، وأكد له أن الفيديو سيظل معه ليكون مجبر على علاجه وعدم تفكيره في الهروب مرة أخرى.

وافق الدكتور سهام عز الرجال على أن يقوم بعلاج يوسف ولكن بشرط أن يبتعد يوسف عن أسرة سهام، إلا أن يوسف رفض مؤكدا أنه في البداية كان يضغط على سهام بهم ولكنه حاليا حب وجودهم والمعيشة معهم.

مسلسل كشف مستعجل

وكانوا قد قرروا السفر للفيوم أسرة الدكتور سهام مع يوسف، وبمجرد نزولهم من المنزل شاهد الدكتور سهام يوسف وهو يقوم بقطع كاوتشات السيارة الخاصة به وسرقة البطارية حتى لا يتمكن من السفر بها ويقوم بالسفر بالسيارات الخاصة به.

وقد اتضح فيما بعد أنه قام باستئجار عدد من السيارات بأسم الدكتور سهام عز الرجال، والتي كان يحمل بها مجموعة من الأسلحة لتنفيذ إحدى العمليات هناك، حتى أنه كان متفق مع عامل المنتجع الذين يقومون فيه بأن يحجز 3 غرف فقط، لكي يقيم مع الدكتور سهام عز الرجال في غرفة واحدة.

كشف مستعجل

ويعد مسلسل كشف مستعجل ضمن المسلسلات المصنفة 15 حلقة ويتم عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وهو من بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد الرحمن (توتة)، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة إلهام وجدي، الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان محمد لطفي، وعدد من نجوم الوسط الفني.

ويعرض على عدد من القنوات الفضائية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم وهما قناة الحياة الفضائية وقناة دي إم سي، وذلك بعدما تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم على منصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر وعدد من الدول العربية وقت عرضه في النصف الأول من شهر رمضان على منصة watch it.