كشف مستعجل الحلقة 4.. قنبلة غاز أعصاب تضع يوسف وسهام في ورطة

مسلسل كشف مستعجل

قام يوسف (مصطفي خاطر) بتصوير الدكتور سهام عز الرجال (محمد عبد الرحمن) وهو يقوم بإلقاء حثه في البحر، لكي تكون وسيلة تهديد عليه، وذلك في الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 4

أكد يوسف للدكتور سهام عز الرجال انه قام بتصوير أثناء ارتكاب الجريمة لكي يضغط عليه ويقوم بعلاجه من القتل، وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل.

وبالفعل وافق الدكتور سهام في البدء بعلاج يوسف من القتل، وفي البداية اعتبر أن القتل بالنسبة ليوسف إدمان واستعان بطريقة علاج الإدمان والتي تبدأ بسحب كافة المخدرات التي تؤدي لمزيد من إدمانه، ما جعله يقوم بالبحث عن أدوات القتل من أسلحة خاصة بيوسف ويقوم بإخفائها، ووجود ضمن الأسلحة الخاص به قنبلة غاز أعصاب ولكنه لم يكن يعرفه واعتبرها مشروب وقام بفتحها.

مسلسل كشف مستعجل

وبمجرد أن قام الدكتور سهام بفتح قنبلة غاز الأعصاب انتشر الغاز في الغرفة من داخلها وخارجها، وتسبب في شلل في الاعصاب ليوسف وسهام، كما أنه أثناء مرور إحدى نزلاء المنتجع من الأجانب دخلت الغرفة وفقدت الوعي بسبب غاز الأعصاب.

بعدها تمكن يوسف وسهام من الخروج من الغرفة وتركوا النزيلة الأجنبية بالداخل، بعدها دخل عز الرجال والد الدكتور سهام ووحد النزيلة فاقدة الوعي ومعناها هاتفها المحمول اخذه وخرج من الغرفة ومن بعدها نشأت علاقة بينهما.

كشف مستعجل

استمرا يوسف وسهام في حالة شلل الأعصاب المؤقت، وفي الوقت نفسه كانت علياء ولي لي يبحثون عنهم وبمجرد وصولهم للغرفة وجدوا الأجنبية فظنوا أن كل من يوسف وسهام كانوا مختفين مع تلك الأجنبية، إلا أنهم بعدما شاهدوا عز الرجال والد الدكتور سهام مع الأجنبية فيما بعد تفهموا أنه على علاقة به وليس يوسف وسهام.

استمر يوسف وسهام تحت تأثير غاز الأعصاب ليلة كاملة، ما تسبب في فشل العملية التي كان من المقرر أن يستكملها يوسف والذي امره بها مودي، وبعد أن فاق يوسف طلب منه مودي بعد فشل العملية أن يتواجد في معاد تسليم البضاعة ويستكمل العملية المطلوبة.