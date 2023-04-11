الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برنامج "حياة كريمة" يقدم 20 ألف جنيه لـ"عم محمد".. نموذج فى التضحية وعدم اليأس

حياة كريمة
حياة كريمة

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، قصة كفاح جديدة في برنامج "حياة كريمة"، مع مواطن يدعى "عم محمد"، ويعمل في توصيل الطلبات منذ 25 سنة.

وقال "عم محمد"، خلال لقائه ببرنامج "حياة كريمة" المُذاع على قناة DMC: "رغم الظروف بقول الحمد لله وربنا بيكرمني، للأسف المدام توفت في 26 ديسمبر اللي فات، وهي كانت واقفة معايا، ومن يوم ما ماتت وهي خدت معاها كل حاجة حلوة في الدنيا بس أنا برضو بحمد ربما وبشكره".

ولفت إلى أنه يعمل في توصيل الطلبات، ويحصل يوميًا على حوالي 150 جنيها، ينفق منها على ابنته واسمها حبيبة، متابعًا: "مش بيأس أبدا طول ما ربنا واقف معايا، وستر ربنا في الطريق بالدنيا وما فيها".

وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى، "عم محمد" 500 جنيه، ليقول: الحمد لله رزق بنتي هجيب بيها هدوم ليها زي ما كانت عاوزة، زي ما أمها عودتها تجيب ليها كل حاجة حلوة".

وخلال تحرك "عم محمد" لتوصيل الطلب المكلف به، استوقفته سيدة مُسنة طلبت منه مساعدتها في جهاز ابنتها، فأخرج لها 300 جنيه ليساعدها بها.

وأثناء مساعدته لها، اتصل به الإعلامي أيمن مصطفى وطلب منه الحضور مرة أخرى، وعند وصوله قدم له مكافأة 20 ألف جنيه لمساعدته للسيدة المُسنة.

وقال "عم محمد": "ده كتير أوي، هجيب لبنتي جهاز عشان هي عروسة وبجهزها، وهجيب ليها هدوم كانت عاوزاها".

أيمن مصطفى برنامج حياة كريمة DMC

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