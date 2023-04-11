الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التهنئة القلبية، للطفل عمر مراد سامي أبوالمحاسن عبدالمعطي، الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، فرع الغناء (الفئة العمرية الأولى) التي تم تنظيمها للعام الثالث على التوالي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته وفخره بالموهوب عمر مراد، مقدما التهنئة لأسرته، وموجهاً الدعوة لحضوره للتكريم بالمحافظة.

وكانت  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلنت اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023، والتي تهدف للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة من سن ٥ إلى ١٨ عاما إلى جانب تحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، التي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏

محافظ الغربية يهنيء الفائز بجائزه الدولة للمبدع الصغير لعام

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