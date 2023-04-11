الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص شكوى بعض المواطنين من منتفعى ترعة الشناوية فى بنى سويف

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الري بمعاينة وفحص شكوى بعض المواطنين من منتفعي ترعة الشناوية من عدم وصول المياه بشكل منتظم، موجهاً بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار المتاح من إمكانات، مع إعداد تقرير عاجل بشأن ما تم تنفيذه والوضع الحالي للترعة.

وأكد المهندس نصر بركات، وكيل وزارة الري، أنه قام بفحص الشكوى، وتبين أنه يتم توزيع مياه الري علي الترع طبقا لتعليمات الوزارة بنظام المناوبات، وفيما يخص ترعة الشناوية فإنه طبقًا لنظام التناوب بين الترع يتم إطلاق المياه فيها بانتظام دور (ج) 5 أيام عمالة و10 أيام بطالة، وهي حاليًا في دور البطالة وسيبدأ دور العمالة غروب يوم  الجمعة المقبلة 14 من أبريل الجاري لمدة 5 أيام.

وشدد محافظ بنى سويف بضرورة المتابعة الميدانية للترعة أثناء دور العمالة للتأكد من وصول المياه لنهاية الترعة وإعداد تقرير موثق بالصور بهذا الشأن.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف موسم توريد القمح مياه الري وكيل وزارة الرى

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