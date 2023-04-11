الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيمة زكاة الفطر 2023.. لمن تعطى وتوقيت إخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

مع بدء العد التنازلي واقتراب موعد عيد الفطر المبارك شغل بال الكثير من المسلمين معرفة قيمة زكاة الفطر 2023، لمن تُعطى وتوقيت إخراجها، وعلى من ستسقط، وغيرها من الأمور المهمة التي تتعلق بفرض واجب سيتم استحقاقه في هذه الآونة، وقد اقتربت العشر الأواخر في رمضان واقترب معها الميعاد النهائي لإخراج الزكاة.

قيمة زكاة الفطر 2023.. لمن تُعطى وتوقيت إخراجها

وتستعرض "الدستور" مقدار زكاة الفطر 2023 مصر، ووقت إخراج الزكاة، ولمن تعطى زكاة الفطر؟

وحددت دار الإفتاء المصرية زكاة رمضان 2023 بالعام الهجري 1444 لكي تكون بحد أدنى مبلغ 30 جنيها مصريا فقط لا غير، حيث أن سيتم تحديد احتساب قيمة زكاة الفطر طبقا لأسعار "إردب القمح"، وذلك باعتبار أن يكون جميع المصريين سيتناولون الخبز المصنوع من القمح، ومع العلم بأن تكون زكاة الفطر بمصر تختلف عنها في بلد الجزائر عنها في بلد السودان بل سيتحدد مقدار الزكاة طبقا لأسعار الحبوب بكل دولة.

ومن جهة أخرى، أوضح مفتي الجمهورية، أن تكون زكاة رمضان لعام 2023 بقيمة مبلغ 30 جنيها ستعادل 2.5 كيلوجرام من القمح وذلك عن كل فرد، وهي الزكاة المفروضة في كل من يجد قوت يومه وذلك حتى لو كان فقيرا، ومع استحباب زيادة مبلغ الزكاة عن الحد الأدنى لها وذلك لمن يقدر على ذلك ستوسعة على المساكين ويكون تطهيرًا للنفس وللصيام من اللغو ومن الرفث.

وقت إخراج زكاة الفطر 2023 مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن هناك وقتين محددين لإخراج زكاة الفطر، والوقت الأول وهو وقت الوجوب وسيجب فيه إخراج الزكاة في غروب شمس آخر يوم رمضان. وذلك هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.

والوقت الثاني المحدد لإخراج زكاة الفطر وهو وقت الأداء، وفيه قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من التعجيل لزكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان، لأن الزكاة ستجب بسببين، بصوم رمضان، والفطر منه، وفإذا وُجِد أحدهما أن جاز تقديمها على الآخر، ويكون هو مذهب الحنفية، ولكن أيضا لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل بدء الشهر المبارك شهر رمضان.

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لمن تعطى زكاة الفطر؟
 

وأوضحت الآية الكريمة في سورة التوبة أن تعطى زكاة الفطر

  • "إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ".
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