برنامج «التاسعة».. أحمد كريمة: أرجوكم أخرجوا زكاة الفطر الآن

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن صدقة الفطر يطلق عليها "صدقة الأعيان" وتخالف زكاة الأموال، ومن هنا يعني أن صدقة الفطر عبادة يختص بها شهر رمضان الكريم.

صدقة الفطر

وأكد الدكتور أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن صدقة الفطر أوجبها النبي صلى الله وعليه وسلم من الأطعمة التي كانت توجد في يثرب آنذاك لقلة العملات النقدية في هذا التوقيت.

وذكر أن دار الإفتاء المصرية أقرت أن زكاة الفطر هذا العام 30 جنيهاً عن الفرد الواحد مهما كان عمره، أي أن صدقة الفطر فريضة على كل المسلمين، وهي حق المساكين، لذا يجب مراعاة المساكين.

قيمة الزكاة

وتابع: "مصلحة المساكين في هذا العصر متمثلة في النقود، وحد أدني للإخراج 30 جنيها، وهذه النسبة مقدرة عن طريق سعر القمح المصري".

وأشار إلى أنه يجب إخراج صدقة الفطر فوراً، وعدم السماع بعض المتطفلين على الموائد العلمية بإخراجها أثناء الذهاب لصلاة العيد، معبراً: "في صلاة العيد المحلات قافلة، والمسكين كان يريد ملابس لأولاده، وطعاما، وطعام العيد المتعارف عليه".