أفلام عيد الفطر 2023.. طرح بوستر دعائى جديد لفيلم محمد رمضان «هارلى»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم محمد رمضان الجديد الذي يحمل اسم “هارلي”، البوستر الدعائي الأول للعمل؛ تمهيدا لطرحه للجمهور ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

فيلم هارلي

وظهر محمد رمضان على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد “هارلي” منفردا وهو يستقل دراجة نارية ويجسد خلال احداثه شخصية تدعى “محمد هاشم” وشهرته “هارلي”.

بوستر دعائي جديد لفيلم محمد رمضان "هارلي"

وانتهى محمد رمضان الأيام الماضية من تصوير مشاهد وأحداث فيلم “هارلي” بشكل كامل، ودخل الفيلم في الوقت الحالي مرحلة المونتاج والمكيساج للانتهاء من اللمسات النهائية للعمل تهميدا لطرحه للجمهور.

ومن المقرر طرح الفيلم السينمائي "هارلي" ضمن منافسة أفلام موسم عيد الفطر المقبل، والعمل من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل جعفر العمدة

ويعرض للنجم محمد رمضان في الوقت الحالي مسلسله التليفزيوني الجديد "جعفر العمدة"، وذلك عبر قنوات دي ام سي الفضائية ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري، وحقق العمل في الحلقات الأولى من عرضه ردود أفعال قوية بين الجمهور، وتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ويعرض مسلسل جعفر العمدة خلال شهر رمضان الكريم عبر قناة DMC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب أذان المغرب، فيما يعرض عبر قناة دي إم سي العامة في كل من الساعة العاشرة والربع مساء، ويعاد المسلسل في الخامسة فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحًا، بالإضافة إلى عرضه من خلال منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون.

ويضم مسلسل جعفر العمدة نخبة من نجوم الفن، وهم كل محمد رمضان، وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، فريدة سيف النصر، جورى بكر، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبدالله، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وسيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.