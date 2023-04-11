محافظ أسوان: إعداد حصر شامل لمراكز التدريب

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية إعداد حصر شامل لمراكز التدريب على مستوى المديريات والهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، مع إعداد خطط تشمل الأهداف والنقاط والمراحل التدريبية وساعات التدريب ومستوى المحاضرين وجهات الإعتماد من أجل إعداد كوادر بشرية، وقيادات قادرة على تحمل المسئوليات والمهام المنوطة لهم.

جاء ذلك أثناء توقيع بروتوكول التعاون التدريبى بين مديرية التنظيم والإدارة ومديرية القوى العاملة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وسهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة ، وفوزى صابر مدير مديرية القوى العاملة حيث يستهدف البروتوكول تنمية الوعى وتقديم كل ما هو جديد بشأن تثقيف وتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة ، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية والهيئات ، تواكباً مع التطور السريع فى كافة مجالات العمل العام ، وخاصة الجوانب المعلوماتية والإنترنت والسلامة والصحة المهنية ، وتأمين بيئة العمل.

وأشار محافظ أسوان إلى أن، البروتوكول سيتضمن تنظيم وعقد أنشطة تدريبية تتضمن دورات وندوات وورش عمل ومؤتمرات فى النواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية ، على أن يكون ذلك بشكل مجانى.

لفت إلى أنه سيتم بموجب هذه الأنشطة التدريبية منح شهادات معتمدة للمشاركين بالدورات والندوات والمؤتمرات تكون بمثابة مستند على جاهزية العاملين لتولى الوظائف القيادية والإشرافية.

خلال توقيع البروتوكول

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