«تعليم الجيزة» تعلم موعد تدريب المدرسين المتخلفين عن التأهيل التربوي

قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13 أبريل وحتى يوم الأربعاء 19 من ذات الشهر في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويعقد التدريب للمعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي بالجيزة بمركز التنمية المهنية بالدقي أمام مسجد أسد بن فرات من شارع التحرير، لمرحلة معلم فصل ورياض أطفال.

وذلك عبر الرابط التالي:

https://maps.app.goo.gl/yPU1DF8ttKbjbtm87

ووجهت من تخلف عن الحضور أو لم يحضر اليوم الأخير الالتزام بالحضور فى المواعيد المقررة.

علما بأن يوم الإثنين 17 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

وكان قد تفقد عدد من مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة المدارس لمتابعة سير أعمال اختبارات المهام الأدائية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا معلومات.

وتفقد الدكتور عصمت الطوخي، مدير عام إدارة مصر القديمة التعليمية، عددًا من مدارس الإدارة لمتابعة أعمال الامتحانات وانتظامها، وأيضا لمتابعة انتظام الحضور الطلابي داخل مدارس الإدارة.

من جهته، تفقد سعيد عطية، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة المستقبل الرسمية المتميز لغات، حيت قام بالمرور على الطلاب داخل الفصول ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، كما تابع الإشراف اليومي وتواجد المشرفين، واطلع على جداول اليوم الدراسي للطلاب ونسب الحضور والغياب، ودفاتر التحضير للمعلمين، كما تابع خطط وخرائط المناهج وتوزيعها، وأيضاً نظافة الفصول والأدوار ودورات المياه.

كما زار مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، حيت قام بالمرور على الطلاب داخل الفصول ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة وامتحان المهارات الأدائية والعملية للطلاب، وأجرى حوارا مع الطلاب للوقوف على مستوي الامتحانات.

ولم تقتصر جولته التفقدية على ذلك، بل زار سعيد عطية مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي، حيث قام بالمرور على الطلاب داخل الفصول ومتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة وامتحان المهارات الأدائية والعملية للطلاب، وتابع الإشراف اليومي وتواجد المشرفين بإمكانهم وجداول اليوم الدراسي للطلاب، مثنيا علي التزام الطلاب بالحضوؤ المدرسي، كما تابع دفاتر الحضور والانصراف للموظفين والمعلمين.

وتفقد مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، مدرستي نبوية موسى الإعدادية، وزيد بن حارثة الإعدادية، لمتابعة بعض الصيانات البسيطة بالفصول وداخل المدرسة، كما تابع التحضيرات النهائية لامتحانات آخر العام، أيضاً نظافة الفصول والأدوار ودورات المياه، وفي ختام جولته تفقد أعمال الكنترول وتحضيرات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.