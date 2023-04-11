وزراء ومسئولون ونواب يطمئنون على الحالة الصحية لمحمود بكرى

عَقَد الفريق الطبي المعالج للنائب محمود بكري والمكون من سبعة أطباء من جميع التخصصات اجتماعًا، ظهر اليوم الثلاثاء، على هيئة كونسولتو لبحث تطورات الحالة الصحية للمريض، الذي يفقد الوعي لليوم الثالث على التوالي.

وزار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، فيما أجرى اتصالات بالكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كل من الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على حالته الصحية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرف التجارية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والشخصيات العامة.