كن مستمعًا جيدًا.. 9 طرق لإتقان فن التواصل بين الأزواج
“التواصل” هو وسيلة الإنسان لفهم أنفسنا والتعامل مع الآخرين، ويعتمد الشركاء كثيرًا على التواصل اللفظي ولا يمكننا أن نتوقع من الآخرين أن يعرفوا ويفهموا ما نشعر به دون توصيل رغباتنا واحتياجاتنا لهم بشكل صحيح.
ووفقًا لموقع “hindustan times” فإن عدم التواصل الجيد يتسبب في الكثير من الضغوط بين أطراف العلاقة أيًا كانت طبيعتها الأمر الذي قد يتسبب في خلق فجوة بين الشركاء.
وشارك الدكتور راشي أغاروال، الطبيب النفسي وخبير الصحة العقلية، خلال التقرير، مجموعة من النصائح قائلًا: "يعزز التواصل الجيد الدافع للمشاركة في المهام المطروحة بالإضافة إلى توضيح حل المشكلات، على أقل تقدير، وستؤدي الرسالة الجيدة التي يتم توصيلها بشكل فعال إلى إحداث تغيير إيجابي في الموقف الشخصي، وعندما يتم تكرارها بشكل متكرر فإنها تؤثر أيضًا على المدى الطويل".
وقدم الطبيب النفسي، مجموعة من النصائح لإتقان فن التواصل بين :
- كن مستمعًا جيدًا : أفضل طريقة للتواصل الجيد هي الاستماع جيدًا، هذا هو ما يفتقر إليه معظمنا في الحياة اليومية فنحن في عجلة من أمرنا لإبداء رأينا أو مجرد ذكر ما نعرفه حتى ننسى الاستماع إليه، يصبح الاتصال مجرد حالة من تبادل المعلومات بدلاً من التوصل إلى أي نتيجة.
- التواجد في الوقت الحالي: هل تُظهر أنت ولغة جسدك أنك مهتم بالمضي قدمًا في هذه المحادثة أم أنك مشغول على هاتفك أو تنظر حولك؟ عندما يبدو المرء مشتتًا وغير مهتم ، قد تنسحب الأطراف الأخرى أيضًا من المحادثة وتؤدي إلى حجب المعلومات التي قد تكون حاسمة في المناقشة المذكورة.
- مشاهدة لهجتك: في كثير من الأحيان لا يتعلق الأمر بما نقوله ولكن كيف نقوله. العديد من الأشياء التي يتم توصيلها عبر النوايا الحسنة بنبرة سيئة يمكن تفسيرها بشكل مختلف تمامًا. لذا لاحظ أن تطابق نواياك مع كلماتك ولغة جسدك للحصول على التوازن المثالي في علاقتك.
- حافظ على مساحتك الداخلية خالية من الصراع مع نفسك ومع العالم - اعمل على نفسك لتحرير الأمتعة العقلية والعاطفية باستمرار ، حتى لا تتكرر تجاربنا السابقة في المستقبل في علاقاتك.
- كن مهتمًا باكتشاف الحقيقة - عادة ما نكون قادرين على رؤية ما يجب أن يتغير للشخص الآخر في علاقة ما ونعلق عليه، ما الذي تساهم به أو لا تساهم فيه في الاتصال الذي أوصله إلى الوضع الحالي يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
- احترم نفسك والآخرين في أي اتصال - يعتبر الأخذ والعطاء المتبادل في الجوانب العقلية والعاطفية والجسدية للعلاقة أمرًا ضروريًا لكي تنمو ، ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون خيارًا أبدًا في حالة احترام رغباتك ورغبات الآخرين والمخاوف.
- الاستماع الفعال: لتحسين التواصل في علاقتك ، يجب أن تكتشف كيف تستمع ، لا كيف تتحدث. من خلال الاستماع بشكل صحيح ، يمكنك أن تفهم بوضوح الرسالة التي يرسلها شريكك والعكس صحيح. اطرح الأسئلة واستمع وادعم وتعرف على بعضكما البعض. التخمين العشوائي ، الإفراط في التفكير يؤدي فقط إلى مزيد من التعقيدات. حتى بعد سنوات من العمل الجماعي ، لا تتوقع من شريكك أن يقرأ أفكارك تلقائيًا.
- التعبير عن نفسك بصدق واحترام: يجب أن يكون الصدق والانفتاح على رأس القائمة لكيفية تحسين التواصل في العلاقة. سيؤدي الابتعاد عن الحجج والمواقف بسبب الخوف من الصراع إلى تراكم سوء الفهم في المستقبل. عندما لا توافق على شيء ما ، عبر عنه لشريكك باحترام ، واستمع لبعضكما البعض واعثر على أرضية مشتركة.
- التعاطف والتفاهم: يجب أن تكون علاقاتك الحميمة هي شبكات الأمان الخاصة بك من بقية العالم. يتيح لك التعاطف التحقق من مشاعر شريكك ومنحهم الثقة بأنهم ليسوا مخطئين في مثل هذه المشاعر. الاستماع إلى بعضكما البعض بطريقة غير قضائية يبني الثقة ويسمح لشريكك بالانفتاح عليك.