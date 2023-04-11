كن مستمعًا جيدًا.. 9 طرق لإتقان فن التواصل بين الأزواج

“التواصل” هو وسيلة الإنسان لفهم أنفسنا والتعامل مع الآخرين، ويعتمد الشركاء كثيرًا على التواصل اللفظي ولا يمكننا أن نتوقع من الآخرين أن يعرفوا ويفهموا ما نشعر به دون توصيل رغباتنا واحتياجاتنا لهم بشكل صحيح.

ووفقًا لموقع “hindustan times” فإن عدم التواصل الجيد يتسبب في الكثير من الضغوط بين أطراف العلاقة أيًا كانت طبيعتها الأمر الذي قد يتسبب في خلق فجوة بين الشركاء.

وشارك الدكتور راشي أغاروال، الطبيب النفسي وخبير الصحة العقلية، خلال التقرير، مجموعة من النصائح قائلًا: "يعزز التواصل الجيد الدافع للمشاركة في المهام المطروحة بالإضافة إلى توضيح حل المشكلات، على أقل تقدير، وستؤدي الرسالة الجيدة التي يتم توصيلها بشكل فعال إلى إحداث تغيير إيجابي في الموقف الشخصي، وعندما يتم تكرارها بشكل متكرر فإنها تؤثر أيضًا على المدى الطويل".

وقدم الطبيب النفسي، مجموعة من النصائح لإتقان فن التواصل بين :