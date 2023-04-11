محافظ المنوفية: صرف 50 ألف جنيه دعما لمؤسسة تربية البنين

قرر محافظ المنوفية صرف مبلغ 50 ألف جنيه من المحافظة كدعم مالي لمؤسسة تربية البنين بحي غرب شبين الكوم ، تزامنا مع الاحتفالات بيوم اليتم، وجاء ذلك خلال تفقده للمؤسسة للإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتقديم التهنئة ومشاركة أفراحهم ، فضلاً عن تقديم لحوم ومواد غذائية لتلبية إحتياجات ومتطلبات المؤسسة.

وأجري المحافظ حواراً مع النزلاء للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة والتعرف على كافة مطالبهم واحتياجاتهم ، وخلال تفقده، وجه محافظ المنوفية برفع كفاءة المؤسسة وذلك من المشاركة المجتمعية ، مشدداً علي أنه سيقوم بزيارة المؤسسة مرة أخري خلال 3 أشهر للتأكد من تنفيذ التعليمات لتوفير بيئة صحية وآمنة لأبنائه الأيتام ، مشيراً أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الإجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .



وقد تضمنت الجولة، متابعة محافظ المنوفية أعمال الصيانة والتطوير بكوبري الباجور العلوي بطول 1 كم بكل إتجاه والذي يساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين القادم من مدينة شبين الكوم ماراً بالباجور ومتجهاً الي القناطر الخيرية والعكس ، حيث تم الإنتهاء من تكسير البلاطات العلوية للإتجاه القادم من ( القناطر الخيرية إلي شبين الكوم ) وتم عمل الرفع المساحي والدراسات والتصميمات للكوبري.

وأشار محافظ المنوفية أنه جاري التنسيق والتواصل الدائم مع وزارة النقل لإنهاء أعمال الترميم وفقاً للتقارير الفنية التي تم إعدادها لذلك ، موجهاً بتسريع معدلات إنجاز الأعمال للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمدخل مدينة الباجور إتجاه مدينة شبين الكوم ، ووجه المحافظ رئيس المدينة بمراجعة خطة زراعة الأشجار بنطاق المركز ووضع تصور لتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة الباجور إتجاه شبين الكوم ضمن خطة المحافظة لتطوير مداخل المراكز والمدن لإضفاء المظهر الحضاري .